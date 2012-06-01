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Библиотека чертежей мебели.

Интересно то, что согласно данным  сервиса статистики от Яндекс, каждый месяц пользователи только этой поисковой системы вводят запрос, включающий в себя словосочетание «чертежи мебели» более 13800 раз в месяц (Статистика на 1 февраля 2012).  Мне как  мебельщику стало любопытно, какие чертежи можно  скачать в интернете, и действительно ли они могут помочь в не хитром деле изготовления корпусной мебели своими руками.  Как оказалось информации более чем достаточно (во всяком случае - для корпусной мебели), но лично я не смог бы изготовить по таким чертежам абсолютно ничего, не смотря на то, что изготавливаю мебель уже более 10 лет.  Смею предположить, что и  наивный пользователь, пожелавший на халяву разжиться готовыми чертежами вряд ли сумеет найти им  достойное  применение, да и не достойное то же вряд ли (бумага для принтера слишком жёсткая).

 

Почему всё оказалось так грустно. Нет, не потому,  что эти чертежи просто не пригодны для самостоятельного изготовления мебели. Наверняка авторы, разместившие их для публичного пользования, пользуются подобными материалами, и скорее всего очень успешно. И все эти чертежи вероятно уже были в работе, и по ним изготовили не одну кухню, прихожую,  или шкаф-купе.

 

Всё дело в том, что каждый мебельщик делает чертежи под себя и своё производство, и вероятность того, что и всем остальным эти чертежи будут понятны, очень мала.  Но это не единственная причина бесполезности чужих чертежей. К примеру - вы хотите сделать комод высотой  800 мм, глубиной 500 мм и шириной 900 мм. В вашем будущем комоде должны быть два нижних ящика большие, и ещё два верхних ящика поменьше. Какова вероятность того, что вы найдёте в интернете чертежи именно такого комода? Правильно -  вероятность близится к нулю. Получается, что остаётся или сделать чертежи своими руками (для вас пока задача не посильная, иначе не читали бы эту статью) или заказать проект индивидуально, (то же не айс, ведь бюджет распределён, а чертежи хотелось бы всё-таки скачать бесплатно).

 

Чтобы как то исправить положение, я решил дать возможность всем желающим воспользоваться своей библиотекой мебельных проектов, которую наполнял два последних года. Но, не стоит воспринимать эту библиотеку как готовый к употреблению продукт. Правильней будет сказать,  этакий полуфабрикат, заготовка, которую можно как доработать под себя, так и оставить как есть.

Архив с чертежами скачивается по прямой ссылке. После того как все проекты будут на вашем рабочем столе, не спешите открывать файлы. Программы, которая смогла бы это сделать, вероятно, у вас пока нет. Все проекты в архиве сделаны на платформе Базис Мебельщик 7.0, но и эта проблема легко решается путём подписки на мой бесплатный обучающий видео курс «Мастер класс – корпусная мебель своими руками»

Прилагаю видео инструкцию как пользоваться моей библиотекой.

Скачать это видео к себе на компьютер.

Скачать библиотеку чертежей.

Ну вот и всё, теперь вы сможете сами делать чертежи мебели.  Осталось только пожелать вам успешной работы.
 
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Комментарии  

 
-7 # RE: Библиотека чертежей мебелиАлександр 01.06.2012 11:14
Ну ооочень нудно и долго.
Очень много не по делу, убрать всю воду - 4-5 мин. уложились бы, а полчаса слушать ни о чем, сил не хватило.
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+10 # RE: RE: Библиотека чертежей мебелиАделина 03.08.2012 21:13
Не знаю как по мне никакой воды нет всё кратко, понятно и по существу. А если хоть что то убрать вряд ли суть можно поймать будет ИМХО
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+4 # Перерыв уроках?????Алексей 07.11.2012 19:57
Добрый вечер!

После этого урока более не поступало следующих.
Хотелось бы узнать, как на долго?
Интересуюсь данной темой.

С Уважением Алексей
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+5 # Перерыв уроках?????Евгений 10.11.2012 08:59
тоже самое, 2 дня тишина...
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0 # Когда продолжение???????Алексей 17.11.2012 15:10
День Добрый Алексей!!!
Уже школьные каникулы закончились, а у Вас когда будет продолжение уроков?
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0 # RE: Когда продолжение???????Костя 29.11.2012 22:36
Вот и я жду....так, вроди и ничего)
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0 # продолжение???Vitalik 02.12.2012 16:02
Добрый день! я очень благодарен за эти уроки... но очень хотелось бы продолжения,,, Благодарю за ранее, за ваш ответ.
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0 # Вот и новый год , а как там с продолжением уроков???????Алексей 01.01.2013 20:33
С Новым Годом!!!!!
Хотелось бы узнать когда наконец-таки будет продолжение столь полезных уроков, а то как-то пауза очень затянулась??????
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+1 # Уроки.Ma 09.01.2013 10:16
Здравствуйте, Алексей! Вновь огромное спасибо за информацию! Если не трудно, отправьте мне недостающие уроки(6,9,10). Заранее спасибо!
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+1 # RE: Библиотека чертежей мебелиРоман 17.01.2013 04:20
Здравствуйте Алексей!Огромно е спасибо за информацию ваши уроки очень мне помогли.
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+1 # Уроки.Max 24.01.2013 09:50
Здравствуйте, Алексей! По поводу моей просьбы(ур: 6,7,10), есть смысл ждать ответа и продолжения или халяве конец? В любом случае, спасибо вам!
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0 # RE: Библиотека чертежей мебелиВиктор 05.02.2013 09:35
Алексей, спасибо большое за ваши уроки!!!
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0 # RE: Библиотека чертежей мебелиLuka 12.02.2013 08:35
Большое спасибо за хорошие уроки :)
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+1 # RE: Библиотека чертежей мебелиМаксим 19.02.2013 10:42
Большое спасибо за уроки! хотелось узнать когда будет продолжение,я получил только 11 уроков и несколько дней тишина,заранее спасибо.
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0 # RE: Библиотека чертежей мебелисергей 14.03.2013 15:51
Здравствуйте,Ал ексей?Вот Вы и забыли про нас.А так всё хорошо начиналось,хоте лось бы продолжения.Большое спасибо за предыдущие уроки и с нетерпением ждём следующие
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0 # Уроки-уроки-уроки-........Алексей 27.06.2013 18:55
Судя по-всему ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ!!!!!
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0 # нужна помощьБерик 30.07.2013 15:41
Добрый день ув. А.Денижкин! я создал шкаф с двумя горизонтальными ящиками, в итоге все нормально, но фасады ящика при приближений выглядят цельными. т.е. не видно зазоров между фасадами. как быть? и еще один вопрос при раскрои плиты мне выдают раскрой на три плиты когда можно с такой же легкостью уложить все на двух плитах. пока это 2 проблемы с которыми я столкнулся. жду от Вас помощи. Если можно ответ отправить на почту. так как не часто отслеживаю коменты. жду дальнейших уроков
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0 # RE: Библиотека чертежей мебелиИлья 22.09.2013 11:57
Здравствуйте Александр!очень помогают ваши уроки,спасибо Вам! Мне пришли все уроки до 11,а дальше ничего не приходило. Можно узнать,когда же будут следующие уроки?)
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0 # RE: Библиотека чертежей мебелиЕкатерина 19.11.2013 09:58
Здравствуйте,Ал ексей! Огромное спасибо за ваш курс! Мне пришло 11 уроков и давно не было новых Хотелось бы узнать будет ли продолжение,т.к. осталоь ещё много вопросов и пробелов, особенно интересует вопрос как построить угловую кухню в базисе.
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0 # урокиАнна 17.04.2014 06:05
Очень хорошие уроки, хотелось бы продолжения ))
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