Библиотека чертежей мебели. Интересно то, что согласно данным сервиса статистики от Яндекс, каждый месяц пользователи только этой поисковой системы вводят запрос, включающий в себя словосочетание «чертежи мебели» более 13800 раз в месяц (Статистика на 1 февраля 2012). Мне как мебельщику стало любопытно, какие чертежи можно скачать в интернете, и действительно ли они могут помочь в не хитром деле изготовления корпусной мебели своими руками. Как оказалось информации более чем достаточно (во всяком случае - для корпусной мебели), но лично я не смог бы изготовить по таким чертежам абсолютно ничего, не смотря на то, что изготавливаю мебель уже более 10 лет. Смею предположить, что и наивный пользователь, пожелавший на халяву разжиться готовыми чертежами вряд ли сумеет найти им достойное применение, да и не достойное то же вряд ли (бумага для принтера слишком жёсткая). Почему всё оказалось так грустно. Нет, не потому, что эти чертежи просто не пригодны для самостоятельного изготовления мебели. Наверняка авторы, разместившие их для публичного пользования, пользуются подобными материалами, и скорее всего очень успешно. И все эти чертежи вероятно уже были в работе, и по ним изготовили не одну кухню, прихожую, или шкаф-купе. Всё дело в том, что каждый мебельщик делает чертежи под себя и своё производство, и вероятность того, что и всем остальным эти чертежи будут понятны, очень мала. Но это не единственная причина бесполезности чужих чертежей. К примеру - вы хотите сделать комод высотой 800 мм, глубиной 500 мм и шириной 900 мм. В вашем будущем комоде должны быть два нижних ящика большие, и ещё два верхних ящика поменьше. Какова вероятность того, что вы найдёте в интернете чертежи именно такого комода? Правильно - вероятность близится к нулю. Получается, что остаётся или сделать чертежи своими руками (для вас пока задача не посильная, иначе не читали бы эту статью) или заказать проект индивидуально, (то же не айс, ведь бюджет распределён, а чертежи хотелось бы всё-таки скачать бесплатно). Чтобы как то исправить положение, я решил дать возможность всем желающим воспользоваться своей библиотекой мебельных проектов, которую наполнял два последних года. Но, не стоит воспринимать эту библиотеку как готовый к употреблению продукт. Правильней будет сказать, этакий полуфабрикат, заготовка, которую можно как доработать под себя, так и оставить как есть. Архив с чертежами скачивается по прямой ссылке. После того как все проекты будут на вашем рабочем столе, не спешите открывать файлы. Программы, которая смогла бы это сделать, вероятно, у вас пока нет. Все проекты в архиве сделаны на платформе Базис Мебельщик 7.0, но и эта проблема легко решается путём подписки на мой бесплатный обучающий видео курс «Мастер класс – корпусная мебель своими руками» Прилагаю видео инструкцию как пользоваться моей библиотекой. Скачать это видео к себе на компьютер. Скачать библиотеку чертежей. Ну вот и всё, теперь вы сможете сами делать чертежи мебели. Осталось только пожелать вам успешной работы.